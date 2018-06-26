|Мост через крупнейшую реку Украины вот-вот может рухнуть
|26.06.2018 15:59
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Варваровский мост через р. Южный Буг в Николаеве требует немедленного ремонта и прекращения всякого автомобильного движения по нему. Это может привести к транспортному коллапсу в области, пишет со ссылкой на .
ФАКТ. В пятницу, 22 июня, на заседании исполкома мэрии Николаева пришли к выводу, что мост полностью исчерпал свой ресурс и требует немедленного ремонта.
ПРОБЛЕМА. Ситуация настолько серьезна, что эксперты советуют полностью закрыть автомобильное движение по мосту. Однако полное прекращение движения может привести к транспортному коллапсу не только в самом Николаеве, но и в области.
РЕШЕНИЕ. Мэру Николаева комиссия предложила как компромисс пока запретить движение по мосту только грузовых автомобилей, а также немедленно обратиться за финансированием ремонта моста в Украины.
КСТАТИ, общая протяжённость вместе с насыпной частью разводного Варваровского моста составляет около 2 километров. Мост был построен в 1964 году.