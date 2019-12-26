Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

"Китайские военные на этой неделе провели испытания новой ракеты с запуском с подводной лодки, способной нести ядерную боеголовку и поражать цели по всей территории Соединенных Штатов Америки", - сообщили источники в Пентагоне.

Испытания ракеты JL-3 состоялись 22 декабря в Бохайськом заливе у северного побережья Китая. Китай осуществил ракетный запуск на фоне сообщений о том, что американская разведка находится в состоянии готовности к ожидаемому испытанию ракет большой дальности Северной Кореей.

За полетом ракеты, направленной в западном направлении, наблюдал американский спутник. Другие подробности испытаний пока неизвестны.

Официальный представитель Пентагона подполковник Дэвид Истберн заявил, что не владеет информацией об этом тест. Как отмечается, это минимум четвертые испытания ракеты JL-3 в течение последних двух лет.

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