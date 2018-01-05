На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению с четвергом 4 января и составил 28,28 гривны за доллар (средняя продажа).

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По состоянию на 8:30 пятницы, 5 января, покупатели выставляли заявки в среднем по 28,17 гривен за доллар, продавцы — на уровне 28,28 гривны за доллар, информирует еizvestia.com.

Важно добавить, что объем предложений покупателей на 38,06% выше объема предложений продавцов.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 5 января установлен на уровне 28,01 гривны за доллар.

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Напомним, в четверг гривна на межбанке упала в цене по сравнению со средой на 17 копеек. Курс покупки составлял 28,02 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара вырос. Котировки продажи — 28,05.

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