"Киевстар" планирует в 2018г установить 600 новых базовых станций

Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" планирует в 2018 году установить 600 новых базовых станций, сообщил президент компании Петр Чернышов.

"У нас есть деньги на покупку лицензий, непосредственно на строительство. С акционерами утвержден бюджет, которого точно хватит на очень крутую сеть. Но построить ее будет непросто: нужно очень долго согласовывать документы по строительству и реконструкции каждой базовой станции. А ведь мы хотим установить 600 абсолютно новых станций - так много за один год "Киевстар" не строил уже восмь лет", - написал он на своей странице в Facebook.

П.Чернышов также сказал, что ожидает во второй половине года предоставления технологической нейтральности в диапазоне 900 МГц для всех операторов, что позволит покрыть быстрым мобильным интернетом малонаселенные территории с большими расстояниями - т. е. авто- и железные дороги.