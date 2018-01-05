|В США в результате утечки газа погиб подросток и еще 41 человек пострадал
|05.01.2018 11:26
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В пятницу, 5 января, в городе Перт-Амбой в США в результате утечки угарного газа погибла 13-летняя девочка и 41 человек пострадал, сообщает NBC New York.
Известно что трое родственников погибшей - двое взрослых и одна девочка - остаются в критическом состоянии.
Сообщается, что между между отравившихся 27 офицеров полиции. Власти заявили, что сначала поступило сообщение о человеке, который потерял сознание. Когда полицейские прибыли на место происшествия, то обнаружили несколько человек с остановкой сердца.
"Мы сразу же поняли, что это какой-то токсин", - сказал заместитель начальника полиции Перт Амбой Ларри Каттано.
Людей из здания немедленно эвакуировали.
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