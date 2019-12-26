|Разработанная по натовским стандартам САУ "Богдана" прошла испытания
|26.12.2019 14:55
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Об этом в Facebook сообщает "Украинская бронетехника".
"На полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм - первой украинской системы вооружения стандарта НАТО", - говорится в сообщении.
В комментарии отмечается, что на видео зафиксирован гидровыстрел, который позволяет проверить все системы орудия.
Программа испытаний также включает стрельбу инертными и боевыми снарядами.
Как уточняется, САУ "Богдана" - совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".
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