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Разработанная по натовским стандартам САУ "Богдана" прошла испытания
26.12.2019 14:55
155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", разработанная отечественными оружейниками, прошла испытания на полигоне в Днепропетровской области.

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Об этом в Facebook сообщает "Украинская бронетехника".

"На полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм - первой украинской системы вооружения стандарта НАТО", - говорится в сообщении.

В комментарии отмечается, что на видео зафиксирован гидровыстрел, который позволяет проверить все системы орудия.

Программа испытаний также включает стрельбу инертными и боевыми снарядами.

Как уточняется, САУ "Богдана" - совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

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