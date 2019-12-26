155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", разработанная отечественными оружейниками, прошла испытания на полигоне в Днепропетровской области. Об этом в Facebook сообщает "Украинская бронетехника". "На полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм - первой украинской системы вооружения стандарта НАТО", - говорится в сообщении. В комментарии отмечается, что на видео зафиксирован гидровыстрел, который позволяет проверить все системы орудия. Программа испытаний также включает стрельбу инертными и боевыми снарядами. Как уточняется, САУ "Богдана" - совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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