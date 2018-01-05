Легенда украинской музыки 90-х, руководитель группы Yurcash Юрий Юрченко, который взял участие в восьмом сезоне вокального проекта «Х-Фактор», заявил, что украинский певец, ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский должен ему 32 тысячи долларов.

Об этом идет речь в записи на его странице в социальной сети Facebook.

«Поплавский мне должен 32 тыс. долларов. Я отработал на него три тура выборов в народные депутаты. Бесплатно! Думал, он мне хотя бы поможет с молодежным кредитом на квартиру. Дал Заслуженного артиста, а я и не просил, потому что не заслужил. Спасибо, Михалыч. Мама счастлива», — утверждает Юрченко.

По словам музыканта, ему обещали заплатить 42 тыс. долларов, однако дали лишь десять тысяч.

«За четвертый тур у нас был договор — штука баксов за концерт. Пожали друг другу руки. Я отработал 42 концерта. 10 штук вы мне выдали. А, Михаил Михайлович? Не отвечаете за базар? Гребанные, с?ка, миллионеры. Где мои 32 штуки баксов? Бог спросит у вас за все…» — добавил сказка 90-х.

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