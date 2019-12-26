Михаил Подоляк

Офис президента. По давней традиции, неформатный орган, который должен считать риски, устраивать профессиональные разводняки (разделяй и властвуй) и обеспечивать первому лицу эффективные коммуникации.

А ещё подбирать ему команду, тестить кандидатов, брать на себя косяки, быстро вносить коррективы, если медийные стратегии не срабатывают.

Постоянно искать ситуативных союзников и опять их «разводить», фонтанировать странными идеями, чтобы управлять актуальной повесткой.

Точно знать, кто чего хочет. Брифить собственных силовиков. Оценивать мотивы того же Авакова или Коломойского и не участвовать в чужих постановках...



... Нынешние ребята, на грандиозном и эффектном «стадионном хайпе» занявшие это мрачное здание, сразу превратили все в большой такой «капустник».

Ржали, гыгыкали, постили стебные картинки, грозились сломать чертям старые традиции.

Общество, конечно, поначалу все это не поняло.

Но резонно посчитало, что, вероятно, это и есть тот самый «новый приятный стиль» управления, когда можно в шортах, на самокатах и без привычных дресс-кодов. И без предварительной записи, пропусков, рамок, трёх постов пропускной охраны).

Чтобы резко понизить... вчерашний оскоминный пафос...

Главное ведь не формальные статусы, но содержание.

Не место для сбора смотрящих, «своих», «решал», но место для прозрачной и эффективной работы новой команды.

И?... А ничего.

Мы же в Украине, где каждый гордый и свободный орёл, попадая на Банковую, тут же начинает пахнут отборным драконьим запахом.

И обязательно страдать всеми драконьими болячками..



... Этот изначально смешной гигишно-ржачный стиль так и не изменился до сих пор. Вместо эффектных анализов) и профессиональных решений - сплошные постановки. «Нарады с региональным активом».

«Совещания по ценам».

Протокольные встречи односамокатников и шорто-носчиков)...

Разве что, вчерашние герои стебных картинок, так усиленно строившие из себя самых крутых теневиков за спиной президента, интуитивно и спешно уходят в тень, вполне конкретно наблюдая за нарастающим общественным раздражением.

А ещё за тем, как оно все осталось тем же, чем и было. И что поменять это - часто себе дороже. И просто лень...



... Быстро выяснилось, что кроме детской виритуальности и смешных картинок для социальных сетей у ребят и нет ничего.

Нет правильных коммуникаций. Нет хороших разъяснений. Истерические вбросы не в счёт.

Нет популярных спикеров, которые могут авторитетно рассказывать про Нормандию.

Или про аресты.

Или про постановочные уличные движы.

Нет даже нормального количества ботов и фанов, способных просто двигать нужные ОП тезисы в массы.

Про качество вообще не говорим.

Мизер вчерашнего порохо-ботья в одну калитку переигрывает всю медийку правящей команды.

Более того, куда меньше стало медийной наглости ребят в виде личных интервью...

Потому что одно дело кричать «я, мы, всех нахер» и совсем другое - реально работать НЕ только на себя)...