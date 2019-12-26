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Гончарук допускает пересмотр госбюджета-2020
26.12.2019 15:09
Гончарук заявил, что госбюджет на следующий год может быть пересмотрен из-за укрепления гривны Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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