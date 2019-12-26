26 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Разработанная по натовским стандартам САУ "Богдана" прошла испытания • Китай испытал ракету, которая может "достать" до США • Теплый салат "Белла" с куриной грудкой и яблоками • В последние дни года Украину “подморозит” • Истребитель МиГ-29 разбился возле азербайджанской границы • Украина готова и хочет строить самолеты вместе с Турцией — посол • Мускулистая пища: 5 причин есть творог все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Чехия, миграция, медицина, заробитчане. 26 декабря 43Чехия, миграция, медицина, заробитчане. Лише цього року з України виїхало 1,5 млн громадян. З Івано-Франківської обласної лікарні щороку через низьку зарплатню звільняється півтори сотні співробітників, приблизно 20% яких шукають кращої долі у лікарнях Європи, зокрема - Чехії. Нестача медичних кадрів в Україні та Чехії мають спільну природу, але зовсім інший рівень. Фоторепортажи Популярные теги Киев, акции, авиация, музыка, портрет, беспорядки, дизайн, Нацгвардия, экология, Верховная Рада, Динамо, #Євромайдан, стихийные бедствия, Шахтер, люди, уикенд, технологии, кошки, заводы, Путин, Карпаты, туризм, традиции, Дмитрий Дятлов, мода, фестивали, Сергей Смоленцев, пейзажи, мир, спорт, праздники, политика, животные, архитектура, бизнес, Донбасс, Порошенко, ЗСУ, военная техника, НАТО, суд, путешествия, США, досуг, политики, Саакашвили, Львов, фотоконкурсы, солдат, общество, выставки, Александр Зубко, полиция, война, город, столкновения, автомобили, митинги, искусство, цирк, знаменитости, соревнования, Одесса, транспорт, ВСУ, Россия, оккупация, дети, юмор, футбол, АТО, ВМС, протесты, милиция, фотографы, природа, женщины, фотоподборки, Новый Год, фотопроект, тест-драйв, самолеты, Львів, катастрофы, учения, депутаты, живопись, зима, аннексия Крыма, культура, история, вера, корабли, фотография, джаз, Майдан, марш, церковь, выборы, парады Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Киев, акции, авиация, музыка, портрет, беспорядки, дизайн, Нацгвардия, экология, Верховная Рада, Динамо, #Євромайдан, стихийные бедствия, Шахтер, люди, уикенд, технологии, кошки, заводы, Путин, Карпаты, туризм, традиции, Дмитрий Дятлов, мода, фестивали, Сергей Смоленцев, пейзажи, мир, спорт, праздники, политика, животные, архитектура, бизнес, Донбасс, Порошенко, ЗСУ, военная техника, НАТО, суд, путешествия, США, досуг, политики, Саакашвили, Львов, фотоконкурсы, солдат, общество, выставки, Александр Зубко, полиция, война, город, столкновения, автомобили, митинги, искусство, цирк, знаменитости, соревнования, Одесса, транспорт, ВСУ, Россия, оккупация, дети, юмор, футбол, АТО, ВМС, протесты, милиция, фотографы, природа, женщины, фотоподборки, Новый Год, фотопроект, тест-драйв, самолеты, Львів, катастрофы, учения, депутаты, живопись, зима, аннексия Крыма, культура, история, вера, корабли, фотография, джаз, Майдан, марш, церковь, выборы, парадыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Лише цього року з України виїхало 1,5 млн громадян. З Івано-Франківської обласної лікарні щороку через низьку зарплатню звільняється півтори сотні співробітників, приблизно 20% яких шукають кращої долі у лікарнях Європи, зокрема - Чехії. Нестача медичних кадрів в Україні та Чехії мають спільну природу, але зовсім інший рівень. 26.12.2019



новости украины все україни дня декабря есть Теги: экономика