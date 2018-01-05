В сети появилось фото, подтверждающее, что жители России начали постепенно понимать, что демонстрацией военной мощи им пытаются заменить решение насущных проблем, как например, обеспечение нормального уровня благосостояния.

Его опубликовали на странице «Мид Роисси» в Twitter.

«Патриотизмом сыт не будешь», — подчеркнул автор поста.

На снимке запечатлен рекламный плакат с предложением обменять старые футболки на новые, «патриотичные» с пропагандистскими надписями («Санкции? Не смешите мои «Искандеры», «Тополь» санкций не боится» и прочее). Однако поверх постера кто-то написал зеленой краской «Тополь» на хлеб не намажешь!».

Аналогичная реакция российского общества на милитаристскую пропаганду прослеживается и в комментариях под опубликованным фото.

«Уже актуальна новая акция: обменяй патриотичную футболку на хлеб!», «Легко. Просто нужно перестать есть. Еда — анахронизм. Население великой России. Зачем вам еда? С Вами Путин и Бох. Скрепы — наше все. Прекращайте есть! Сделаем Россию великой!», «Все еще впереди. «При необходимости мы сможем обойтись без масла, но никогда — без пушек» (Йозеф Геббельс)», «Все время нам рассказывали про нашу исключительность, и я почти поверил, пока не открыл новости. Исключительно», «Патриотизмом можно насыщаться, слышал, что профессиональные патриоты очень неплохо живут», «Это при неправильном патриотизме — не будешь. При правильном — «патриоты» типа Сечина etc стабильно бы вырабатывали ВВП в нежарком климате», — пишут люди.

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