Рябошапка заявил, что зарплаты в Офисе генпрокурора вырастут более чем в два раза - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Рябошапка заявил, что зарплаты в Офисе генпрокурора вырастут более чем в два раза
26.12.2019 15:28
Сотрудникам Офиса генпрокурора в два раза повысят зарплаты
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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