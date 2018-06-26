Пмомощник на общественных началах народного депутата от Блока Петра Порошенко Юлия Мамчура Олег Штанько задержан, ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет, заявил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало. Тракало: случай произошел около полудня у местного стадиона Фото: Iaroslav Trakalo / Facebook "Мальчик получил незначительное ранение, ему была оказана медицинская помощь, после чего он был госпитализирован. Инцидент произошел около полудня у местного стадиона", – заявил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.Штанько был задержан. По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса "хулиганство". Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.Мамчур в эфире телеканала сообщил, что находится в командировке, однако по прибытии намерен уволить своего помощника. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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