Пмомощник на общественных началах народного депутата от Блока Петра
Порошенко Юлия Мамчура Олег Штанько задержан, ему грозит наказание
в виде лишения свободы от трех до семи лет, заявил пресс-секретарь
Национальной полиции Украины Ярослав Тракало. Тракало: случай
произошел около полудня у местного стадиона Фото: Iaroslav Trakalo
/ Facebook "Мальчик получил незначительное ранение, ему была
оказана медицинская помощь, после чего он был госпитализирован.
Инцидент произошел около полудня у местного стадиона", – заявил
пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.Штанько
был задержан. По факту стрельбы открыто уголовное производство
по статье Уголовного кодекса "хулиганство". Ему грозит от трех
до семи лет лишения свободы.Мамчур в эфире телеканала сообщил, что
находится в командировке, однако по прибытии намерен уволить своего
помощника.
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