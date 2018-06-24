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Ягланд 25 июня официально обратится к Путину с просьбой помиловать Сенцова
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24.06.2018 15:03
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Руководитель Совета Европы Турбьерн Ягланд имеет право обратиться к
президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании
политзаключенного Олега Сенцова согласно Европейской конвенции по
правам человека, заявил заместитель генсека СЕ Даниэль Гольтген.
Ягланд: Сенцов может быть помилован по гуманитарным причинам Фото:
ЕРА "В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании
Сенцова", – сказал Гольтген.Он добавил, что руководитель
Совета Европы имеет право это сделать согласно Европейской
конвенции по правам человека.Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил
с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры
договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят
заключенных граждан.19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам
человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне
договоренности с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной
Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя
"РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.
Украинский омбудсмен продолжает добиваться личной встречи с
Сенцовым.20 июня Ягланд сообщил, что готов подать прошение о
помиловании Сенцова. "Я считаю, что господин Сенцов должен
быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован
по гуманитарным причинам", – сказал он.Спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура,
которая инициируется самим осужденным". Сам режиссер
заявил, что не будет просить Путина о помиловании.21 июня Денисова
со ссылкой на адвоката политзаключенного Дмитрия Динзесообщила, что
у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел
на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.
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