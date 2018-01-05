На оккупированной территории Донбасса не ведется никакой работы над реинтеграцией региона, что усложняет возможное возвращение украинского контроля над ОРДЛО.

Об этом на своей странице Facebook написал известный украинский журналист Денис Казанский.

«Кремль не собирается ни аннексировать Донбасс по примеру Крыма, ни возвращать его под контроль Украины.ОРДЛО постепенно превращается в некий аналог Карабаха или Северного Кипра, которые формально являются непризнанными государствами, а на самом деле контролируются Арменией и Турцией и выживают за их счет. Причем Турецкая Республика Северного Кипра существует в таком режиме уже 40 лет, а Карабах – 25», — уверен журналист.

По словам Казанского, с каждым годом войны на Донбассе данный сценарий становится все реальнее.

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