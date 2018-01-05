Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным и противоречащим международным нормам

Экс-президент Грузии, руководитель партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили считает вынесенный в отношении него ранее в пятницу Тбилисским городским судом приговор по делу "о злостном превышении полномочий" в виде 3 годов лишения свободы незаконным и противоречащим международным и национальным нормам

"Приговор" грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера Газпрома (экс-премьера Грузии, бизнесмена Бидзины – ИФ) Иванишвили, по отношению ко мне - полностью преступный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу", - написал М.Саакашвили в своей странице в соцсети Фейсбук.

Политик отметил, что суд над президентом за использование им права на прощение, которое никак не ограничено, свидетельствует о полностью политическом характере этого процесса. "Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений", - добавил он.

М.Саакашвили также выразил убеждение, что этот приговор так же, как и параллельный судебный процесс в Киеве, "показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом" против него ввиду его деятельности на поле борьбы против коррупции и олигархата.

"То, что (президент РФ – ИФ) Владимир Путин все эти годы требовал принять против меня эти репрессивные меры и от грузинских, и от украинских властей ни для кого не секрет. Он еще раз это повторил на недавней пресс-конференции. Что бы Путин, (президент Украины Петр - ИФ) Порошенко и Иванишвили не делали против меня, моя борьба продолжится до полной победы наших народов над олигархатом, коррупцией и нищетой", - добавил он.

Как сообщалось, утром 5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что М.Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству С.Гиргвилиани косвенно были причастны прежний министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.