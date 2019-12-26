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Арахамия озвучил желаемый размер зарплаты
26.12.2019 16:04
Арахамия считает, что нардепы должны получать от 70 до 100 тысяч гривен
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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