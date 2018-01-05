CEO Facebook Марк Цукерберг заинтересован в изучении криптовалют и технологий шифрования с целью их возможной интеграции в крупнейшую в мире социальную сеть. Об этом он написал в своей последней записи.

По его словам, одним из наиболее интересных вопросов в мире технологий является соперничество централизации и децентрализации, и многие начинают заниматься технологий, поскольку верят, что они могут быть той децентрализующей силой, которая даст больше власти обычным людям.

Однако сегодня, говорит Марк Цукерберг, многие потеряли веру в это обещание. С появлением небольшого числа крупных технологических компаний и все более частым использованием технологий для наблюдения за гражданами со стороны государства люди убеждаются в том, что технологии, скорее, способствуют все большей централизации.

«Этому могут противостоять важные тренды, такие как шифрование и криптовалюты, которые отбирают власть у централизованных систем и возвращают ее людям. В то же время с ними связаны риски более трудного контроля. Я заинтересован в том, чтобы более глубоко изучить позитивные и негативные аспекты этих технологий и их возможное использование в наших сервисах», — написал глава Facebook, добавив, что 2018-й будет для него серьезным годом с точки зрения самосовершенствования.

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