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Кабмин обязал Нафтогаз досрочно перечислить в бюджет дивиденды
26.12.2019 16:22
НАК "Нафтогаз Украины" досрочно выплатит 8,5 миллиарда гривен дивидендов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
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