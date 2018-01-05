Исключение составят сотрудники финансовых и административно-хозяйственных подразделений КГБ.

В четверг, 4 января, президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о статусе участника Второй мировой войны, согласно которому такой статус не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР и Латвийской ССР. Об этом сообщает Немецкая волна, информирует еizvestia.com.

Вместе с тем, исключение составят сотрудники финансовых и административно-хозяйственных подразделений КГБ.

Участниками Второй мировой не будут признаны также члены Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП) и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности «Третьего Рейха», а также лица, осужденные за преступления против человечества.

Кроме того, закон распространяется только на граждан Латвии, являвшихся таковыми на 17 июня 1940 года, когда в страну вошла Красная армия и Латвия была оккупирована СССР, — и постоянных жителей республики, легально въехавших в нее до этой даты.

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Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство и памятный нагрудный знак. Органы самоуправления смогут выделять им пособия и льготы.

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