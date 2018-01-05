По информации TOLOnews, в результате теракта в Кабуле 30 человек
получили ранения. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Теракт произошел вечером 4 января, ответственность взяли на
себя боевики "Исламского государства" Фото: EPA По информации
источников телеканала, 20 человек погибли, еще 30 получили ранения.
В полиции Кабула сообщили сегодня о 13 погибших и 18
раненых.Отмечается, что теракт произошел во время акции протеста,
организованной десятками местных жителей и лавочников. Они
протестовали, чтобы отвергнуть обвинения в продаже алкогольных
напитков в своих магазинах.Телеканал сообщает, что между погибших
есть полицейские. Боевики "Исламского государства" взяли на
себя ответственность за набег.
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