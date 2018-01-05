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В Кабуле произошел теракт, СМИ сообщают о 20 погибших
05.01.2018 11:40
По информации TOLOnews, в результате теракта в Кабуле 30 человек получили ранения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Теракт произошел вечером 4 января, ответственность взяли на себя боевики "Исламского государства" Фото: EPA По информации источников телеканала, 20 человек погибли, еще 30 получили ранения. В полиции Кабула сообщили сегодня о 13 погибших и 18 раненых.Отмечается, что теракт произошел во время акции протеста, организованной десятками местных жителей и лавочников. Они протестовали, чтобы отвергнуть обвинения в продаже алкогольных напитков в своих магазинах.Телеканал сообщает, что между погибших есть полицейские. Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за набег.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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