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КСУ забраковал законопроект Зеленского по депутатской неприкосновенности
26.12.2019 16:40
Законопроект Зеленского по депутатской неприкосновенности признали неконституционным Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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