|Не трогайте украинцев: знаковое фото с Донбасса
|05.01.2018 11:46
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Перед блокпостом в поселке городского типа деревня Луганская на Донбассе разместили проукраинский билборд.
Соответствующее фото на своей странице в разместил блогер Евгений Агапов, передает .
"Не трогайте украинцев с желто-синими флагами и они не придут к вам с красно-черными", - написано на борде.
Отметим, что в комментариях к посту отписалась автор билборда Света Светикова.
"Спасибо, что оценили!", - прокомментировала она.
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