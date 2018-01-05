Перед блокпостом в поселке городского типа деревня Луганская на Донбассе разместили проукраинский билборд.

Соответствующее фото на своей странице в разместил блогер Евгений Агапов, передает .

"Не трогайте украинцев с желто-синими флагами и они не придут к вам с красно-черными", - написано на борде.

Отметим, что в комментариях к посту отписалась автор билборда Света Светикова.

"Спасибо, что оценили!", - прокомментировала она.















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