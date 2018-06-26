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Под Киевом пьяный помощник нардепа устроил на стадионе стрельбу и ранил подростка
26.06.2018 16:00
Под Киевом пьяный помощник нардепа устроил на стадионе стрельбу и ранил подростка
Под Киевом пьяный помощник нардепа устроил на стадионе стрельбу и ранил подростка
В Вишневом Киевской области 26 июня произошел стрельба на стадионе.
Под Киевом пьяный помощник нардепа устроил на стадионе стрельбу и ранил подростка Фото: gettyimages.com

"Правонарушитель задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-центр областной полиции на своей странице в Facebook .

На месте инцидента работает полиция.

В то же время "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщают, что стрельбу устроил один из помощников депутата Верховной Рады Юлия Мамчура (фракция "Блок Петра Порошенко»). В состоянии алкогольного опьянения он вроде ранил из травматического оружия подростка.

По данным источника в окружении депутата, ранения осязаемое, ребенку оказывают медицинскую помощь.

Имя помощника не называется.

По данным источников " Украинской правды" в правоохранительных органах, задержали за стрельбу мужчину по фамилии Штанько. По словам собеседника издания, он является помощником на общественных началах нардепа от БПП Юлия Мамчура.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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