|Под Киевом пьяный помощник нардепа устроил на стадионе стрельбу и ранил подростка
|26.06.2018 16:00
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Под Киевом пьяный помощник нардепа устроил на стадионе стрельбу и ранил подросткаВ Вишневом Киевской области 26 июня произошел стрельба на стадионе.
Фото: gettyimages.com
"Правонарушитель задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-центр областной полиции на своей странице в Facebook .
На месте инцидента работает полиция.
В то же время "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщают, что стрельбу устроил один из помощников депутата Верховной Рады Юлия Мамчура (фракция "Блок Петра Порошенко»). В состоянии алкогольного опьянения он вроде ранил из травматического оружия подростка.
По данным источника в окружении депутата, ранения осязаемое, ребенку оказывают медицинскую помощь.
Имя помощника не называется.
По данным источников " Украинской правды" в правоохранительных органах, задержали за стрельбу мужчину по фамилии Штанько. По словам собеседника издания, он является помощником на общественных началах нардепа от БПП Юлия Мамчура.