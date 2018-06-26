Под Киевом пьяный помощник нардепа устроил на стадионе стрельбу и ранил подростка Под Киевом пьяный помощник нардепа устроил на стадионе стрельбу и ранил подростка В Вишневом Киевской области 26 июня произошел стрельба на стадионе. Фото: gettyimages.com "Правонарушитель задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-центр областной полиции на своей странице в Facebook . На месте инцидента работает полиция. В то же время "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщают, что стрельбу устроил один из помощников депутата Верховной Рады Юлия Мамчура (фракция "Блок Петра Порошенко»). В состоянии алкогольного опьянения он вроде ранил из травматического оружия подростка. По данным источника в окружении депутата, ранения осязаемое, ребенку оказывают медицинскую помощь. Имя помощника не называется. По данным источников " Украинской правды" в правоохранительных органах, задержали за стрельбу мужчину по фамилии Штанько. По словам собеседника издания, он является помощником на общественных началах нардепа от БПП Юлия Мамчура. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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