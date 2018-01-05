В 2011 году ученые Китая запустили космическую станцию. Вернуться на землю она должна была осенью 2017 года, но что-то помешало. Сейчас специалисты потеряли контроль над аппаратом, сообщает портал Daily Star.

В данный момент Tiangong-1, вес которой составляет 8,5 тонн, падает прямо на Землю, предположительно на территорию Европы. Как считают ученые, космическая станция приземлится в начале весны в районе между 43 северными и 43 южными широтами.

В зоне риска такие государства Европы, как Италия, Португалия, Испания, Греция и Болгария. Эксперты успокаивают население, что Tiangong-1, вероятнее только, упадет в океан, следовательно риск минимизируется.

Стоит отметить, что на землю регулярно падает космический мусор. За это время никто не пострадал.

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