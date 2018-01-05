Встреча представителей Сеула и Пхеньяна пройдет в приграничном
пункте в Пханмунджоме, который находится в демилитаризованной зоне
на линии разграничения между странами. Сеул и Пхеньян обсудят
участие КНДР в Олимпиаде Фото: ЕРА Встреча пройдет в приграничном
пункте в Пханмунджоме, который находится в демилитаризованной зоне
на линии разграничения между Северной и Южной Кореями.Представитель
министерства отметил, что участники переговоров намерены обсудить
текущую ситуацию на Корейском полуострове и участии КНДР в зимней
Олимпиаде в Пхенчхане.3 января представители КНДР и Южной Кореи
провели телефонный разговор по специальной линии связи, которая
впервые за почти два года была открыта сегодня в демилитаризованной
зоне на границе двух стран.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил,
что готов отправить делегацию для участия в зимних
Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он также добавил, что
Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с Сеулом.В
Олимпийском оргкомитете считают участие КНДР в
Олимпиаде проявлением истинного олимпийского духа.
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