Встреча представителей Сеула и Пхеньяна пройдет в приграничном пункте в Пханмунджоме, который находится в демилитаризованной зоне на линии разграничения между странами. Сеул и Пхеньян обсудят участие КНДР в Олимпиаде Фото: ЕРА Встреча пройдет в приграничном пункте в Пханмунджоме, который находится в демилитаризованной зоне на линии разграничения между Северной и Южной Кореями.Представитель министерства отметил, что участники переговоров намерены обсудить текущую ситуацию на Корейском полуострове и участии КНДР в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.3 января представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по специальной линии связи, которая впервые за почти два года была открыта сегодня в демилитаризованной зоне на границе двух стран.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов отправить делегацию для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он также добавил, что Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с Сеулом.В Олимпийском оргкомитете считают участие КНДР в Олимпиаде проявлением истинного олимпийского духа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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