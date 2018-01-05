Жертвами шторма «Грейсон» в США, который уже назвали «циклоном-бомбой», стали по меньшей мере 16 человек. При этом вьюга продолжает увеличиваться, а температура воздуха – снижаться до рекордных отметок.

Об этом сообщает . Так в пятницу в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный холод, а в Нью-Йорке -28 градусов по Цельсию.

Термин «циклон-бомба» американские метеорологи ввели для штормов, которые значительно усиливаются в течение 24 часов за счет снижения атмосферного давления, словно взрывная волна. Но последствия Грейсона, говорят метеорологи, могут быть более разрушительными, чем у многих настоящих бомб.

В нескольких штатах объявлен чрезвычайный режим. Людей просят не покидать дома без особой необходимости, а если есть необходимость выйти, иметь с собой набор для выживания. Предупреждение о метели объявили от южного штата Северная Каролина до северного штата Мэн. Аэропорт Нью-Йорка отменил все рейсы, 46 тысяч человек остались без электроснабжения.

Как известно, шторм Грейсон принес снег в самый южный штат США – там метели не видели 29 лет подряд.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира