Закон ликвидирует коррупционную схему при оценке недвижимости.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации и оценки недвижимости.

Как отмечают в пресс-службе президента, закон отменяет обязательную плату за справки и отчеты об оценке недвижимости в пользу частных электронных площадок.

В частности, документ вводит упрощенную модель оценки недвижимости, которая предусматривает автоматическую оценку в максимально сжатые сроки. «Любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить сделку», – говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке к документу, владелец имущества сможет самостоятельно рассчитать оценочную стоимость объекта с помощью Единой базы, а к оценщику будет обращаться, если не согласится с результатами автоматической оценки.

Документ также предусматривает отключение авторизованных электронных площадок от Единой базы данных отчетов об оценке. Оценщики и нотариусы получат прямой, беспрепятственный и бесплатный доступ к этой базе.

Согласно закону, информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой. Все данные об объекте недвижимости и его стоимость автоматически обнародуются с возможностью загрузки (кроме персональных данных заказчика отчета и/или собственника имущества).

Бесплатными будут доступ, внесение и проверка информации в Единой базе, а также формирование электронных справок об ожидаемой стоимость объекта.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме пунктов 2-5 раздела I, которые вступают в силу с первого числа месяца, следующего за днем ​​опубликования Фондом государственного имущества Украины решения о введении в промышленную эксплуатацию программного обеспечения Единой базы отчетов об оценке , но не позднее 1 июля 2020 года.

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