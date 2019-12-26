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В новогоднюю ночь метро Киева будет работать дольше
26.12.2019 17:35
Метро Киева будет работать дольше в ночь на 1 января
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
киев
события
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