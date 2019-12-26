Украина заключила договор с Соединенными Штатами о поставке второй партии противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко, передает в четверг, 26 декабря, ТһеБабель.

По словам Петренко, договор был заключен в течение четвертого квартала «за счет сосредоточения ресурсов». При этом Украина параллельно заказывает аналогичные ракетные комплексы у отечественного производителя.

На сегодня Вооруженные Силы имеют несколько станций артиллерийской разведки, более 100 единиц бронированной техники, несколько самолетов.

В 2019 году было реализовано два контракта с американским правительством по программе иностранных военных продаж, один договор с агентством НАТО по поддержке и снабжению.

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