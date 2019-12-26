Имбирный корень сушат, измельчают и добавляют во всевозможные блюда в качестве пикантной пряности, заваривают на его основе чай, чтобы повысить защитные силы организма и помочь выздороветь.

Врачеватели Древнего Востока приписывали имбирному чаю способность разогревать кровь, а значит улучшать потенцию, стимулировать пищеварение, обострять ум и внимательность. Имбирь использовали для лечения чумы, морской болезни, лишнего веса. И на сегодняшний день все лечебные действия имбиря объясняются с научной точки зрении, и его чудодейственные свойства подтверждаются учеными.

Польза и вред имбиря обусловлены не только наличием в нем витаминов и минералов. Большая концентрация эфирных масел делает его эффективным средством, которое может также причинить вред.

Польза имбиря:

- облегчение тошноты – при морской болезни, токсикозе беременных или кишечных вирусах, при этом беременным следует быть крайне осторожными с приемом корня имбиря, так как он может спровоцировать сильный тонус матки;

- освобождение от таких симптомов, как метеоризм, слабое пищеварение, плохой аппетит, токсикация и зашлакованность организма;

- очищение крови и улучшение кровообращения, что решает проблемы с кислородным голоданием всех органов и тканей в организме;

- стимуляция мозговой деятельности, облегчение головной боли;

- уничтожение микробов при любых респираторных заболеваниях, ускорение выздоровления;

- улучшение состояния кожи и корней волос.

Нельзя употреблять имбирь при гипертонии, камнях в почках, желчном пузыре и протоках, повышенной температуре, кровотечениях, язвах на слизистых стенках желудка и кишечника, воспалениях на коже. Из-за сильного тонизирующего эффекта имбирный чай также не следует пить во второй половине дня.

Как правильно заваривать корень имбиря?

Единственного способа заварить корень имбиря не существует. В зависимости от способа, имбирь будет действовать так пили иначе, температура воды и время заваривания по-разному влияет на количество полезных веществ в нем.

Для заваривания имбирного чая можно использовать не только целые корни имбиря, но и имбирный порошок. Свежие корни можно кидать как целиком, так и измельчать его в кашу.

1 способ – 4-5 сантиметров корня имбиря следует очистить от кожуры и измельчить. Вскипятите литр воды и всыпьте туда имбирь и чуточку чёрного перца. Затем смесь следует кипятить в течение 10 минут, процедить раствор и дать ему остыть. Затем добавить лимон и сахар по вкусу.

2 способ – заварите кусочки имбиря (5-50 грамм) в термосе в воде температуры не выше 60 градусов. Так в имбире сохранится максимум пользы, особенно кальций, который быстро разрушается при высоких температурах.

3 способ – залить нарезанный имбирь по вкусу кипятком и дать настояться до получаса. Затем заправить медом и пить.

4 способ – столовую ложку измельчённого имбиря смешайте с 2 ложками сока цитрусовых, чайной ложкой мёда и стаканом горячей воды. После 5 минут ожидания напиток можно употреблять.

5 способ – 3-4 см измельчённого корня имбиря смешайте с 2 стручками кардамона, щепоткой корицы и чайной ложкой любого зелёного чая. Залейте полученную смесь 500 мл кипятка и хорошенько перемешайте. Затем поставьте на огонь и варите на малом огне в течение 20-25 минут. Затем добавьте мед или лимон по вкусу и дайте настояться еще 15 минут.

В любой чай из имбиря можно прибавлять ягоды, шиповник, сухофрукты, травы или специи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира