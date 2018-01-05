Все мы знаем, что Рождество 2018 отмечается 7 января. Это один из самых важных праздников в году не только для верующих людей, но и для всех остальных.

Конечно, главные традиции Рождества – это далеко не новость, но есть довольно интересные суеверия в этот праздник, о которых мы бы и хотели рассказать вам, пишет со ссылкой на .



Рождество 2018: главные поверья праздника

Рождество появилось на территории нашей страны очень давно, и за все время его существования этот праздник оброс огромным количеством суеверий и примет.

Так, например, считается, что в этот день очень важной, кто первый из гостей войдет в ваш дом. Если это будет женщина, то все девушки в вашем доме будут болеть целый год.

Помимо этого, в Рождество так же были довольно интересные поверья по поводу одежды. Люди считали, что этот праздник можно встречать исключительно в новом. Стирка не поможет, ваш свитер, или штаны вы должны надеть первый раз в жизни.

Так же гадать в Рождество было запрещено. Считалось, что для этого есть время Святок, которое начнется с 8 января и продолжится аж до Крещения. К слову, этот запрет на Рождество мало кто исполняет.



Немного странно, но по различным поверьям, в Рождество нельзя пить воду. Ее, конечно, можно заменить чаем, или кофе.

Рождество 2018: суеверия праздника

Существует довольно интересное поверье в этот праздник, которое называют 7 благ Рождества. Это число считается сакральным. Существует поверье, что сделавший семь благ в православное Рождество будет счастливо жить весь год и даже имеет право попросить у ангелов исполнения самого заветного желания. В этот день принято подавать семь милостынь ради счастья в грядущем году. Обычно это 7 одинаковых монет, подавать которые нужно тому, кто вызывает в душе искреннюю симпатию. И именно благодаря этому, по поверьям у вас будет очень счастливый целый год.

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