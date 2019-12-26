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Стало известно, когда состоится обмен пленными между Украиной и "ЛДНР"
26.12.2019 17:53
Обмен пленными запланирован на 29 декабря Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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