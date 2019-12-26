Брокколи, наравне с фруктами, является отличным источником витамина С. В составе брокколи есть глюкозинолаты, которые стимулируют работу иммунной системы.

Включайте их в свой рацион, чтобы избежать простудных заболеваний.

Лимон

Конечно, руководитель списка – лимон, который поможет уменьшить симптоматику простуды, обеспечит организму запас витамина С и подавит размножение микробов. Лимонная кислота ускоряет метаболизм и обменные процессы в организме. Лимон можно выжимать в обычную воду или класть в негорячий чай.

Мед

Второе средство против всех болезней – это мед. Благодаря своим целебным свойствам, мед защитит вас от последствий переохлаждения, снизит температуру, облегчит насморк и кашель. В сочетании с лимоном мед особенно эффективен, принимайте ложку меда на ночь или в течении дня с негорячим чаем.

Чай

Зеленый и черный чай – источники антиоксидантов и полифенолов, которые успешно борются с простудными заболеваниями. Оптимально, если температура напитка будет равна температуре вашего тела – так он лучше усвоится. Большое количество выпитой теплой жидкости способствует быстрому выздоровлению.

Бульон

Бульон насытит организм влагой, а также полезными веществами для облегчения симптомов простуды. А еще бульон придаст сил, ведь во время заболеваний аппетит снижается.

Имбирь

Имбирь разгоняет метаболизм и помогает пищеварению, следовательно он особенно эффективен во время тошноты, рвоты и нарушениях очищения кишечника. Имбирь также снижает воспалительные процессы, следовательно смело добавляйте его в чай или в горячие блюда.

Чеснок

Чеснок обладает противомикробными свойствами и хорошо стимулирует иммунитет на лучшую работу. Также чеснок – известное противоопухолевое средство, так как содержит множество антиоксидантов.

Тыква

Тыква легко усваивается и содержит много витаминов и минералов, между которых важные бета-каротин, помогающий вырабатывать витамин А. Этот витамин настраивает правильные связи между клетками организма, что повышает их защитные функции.

Брокколи

Брокколи, наравне с фруктами, является отличным источником витамина С. В составе брокколи есть глюкозинолаты, которые стимулируют работу иммунной системы.

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