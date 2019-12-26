Брокколи, наравне с фруктами, является отличным источником витамина С. В составе брокколи есть глюкозинолаты, которые стимулируют работу иммунной системы.

|Антивирусный маст хэв: какие продукты укрепят иммунитет
|26.12.2019 17:59
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Включайте их в свой рацион, чтобы избежать простудных заболеваний.
Лимон
Конечно, руководитель списка – лимон, который поможет уменьшить симптоматику простуды, обеспечит организму запас витамина С и подавит размножение микробов. Лимонная кислота ускоряет метаболизм и обменные процессы в организме. Лимон можно выжимать в обычную воду или класть в негорячий чай.
Мед
Второе средство против всех болезней – это мед. Благодаря своим целебным свойствам, мед защитит вас от последствий переохлаждения, снизит температуру, облегчит насморк и кашель. В сочетании с лимоном мед особенно эффективен, принимайте ложку меда на ночь или в течении дня с негорячим чаем.
Чай
Зеленый и черный чай – источники антиоксидантов и полифенолов, которые успешно борются с простудными заболеваниями. Оптимально, если температура напитка будет равна температуре вашего тела – так он лучше усвоится. Большое количество выпитой теплой жидкости способствует быстрому выздоровлению.
Бульон
Бульон насытит организм влагой, а также полезными веществами для облегчения симптомов простуды. А еще бульон придаст сил, ведь во время заболеваний аппетит снижается.
Имбирь
Имбирь разгоняет метаболизм и помогает пищеварению, следовательно он особенно эффективен во время тошноты, рвоты и нарушениях очищения кишечника. Имбирь также снижает воспалительные процессы, следовательно смело добавляйте его в чай или в горячие блюда.
Чеснок
Чеснок обладает противомикробными свойствами и хорошо стимулирует иммунитет на лучшую работу. Также чеснок – известное противоопухолевое средство, так как содержит множество антиоксидантов.
Тыква
Тыква легко усваивается и содержит много витаминов и минералов, между которых важные бета-каротин, помогающий вырабатывать витамин А. Этот витамин настраивает правильные связи между клетками организма, что повышает их защитные функции.
Брокколи
Брокколи, наравне с фруктами, является отличным источником витамина С. В составе брокколи есть глюкозинолаты, которые стимулируют работу иммунной системы.