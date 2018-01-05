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Киевская школьница отравилась алкоголем и оказалась в больнице
05.01.2018 11:54
Киевская школьница отравилась алкоголем и оказалась в больнице Неизвестно, чем эта история могла бы закончиться, если бы не врачи Школьница отравилась алкоголем Фото: Город М

В Дарницком районе столицы ученица 7-го класса попала в больницу с алкогольным отравлением вечером 4 января. Пила в компании одноклассников.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

«Девочка во время каникул встретилась с друзьями. Простые детские забавы их не интересовали и они решили употреблять алкоголь. После того, как девушка выпила 250 граммов коньяка и 0,5 пива — оказалась в токсикологии Охматдета», — говорится в сообщении.

Неизвестно, чем эта история могла бы закончиться, если бы не врачи, пишут на странице сообщества.

 

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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