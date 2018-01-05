В Дарницком районе столицы ученица 7-го класса попала в больницу с алкогольным отравлением вечером 4 января. Пила в компании одноклассников.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

«Девочка во время каникул встретилась с друзьями. Простые детские забавы их не интересовали и они решили употреблять алкоголь. После того, как девушка выпила 250 граммов коньяка и 0,5 пива — оказалась в токсикологии Охматдета», — говорится в сообщении.

Неизвестно, чем эта история могла бы закончиться, если бы не врачи, пишут на странице сообщества.

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