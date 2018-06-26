|Российского омбудсмена не пустили в Лукьяновское СИЗО к Одинцову
|26.06.2018 16:03
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Во вторник, 26 июня, российского омбудсмена Татьяну Москалькову не пустили в Лукьяновское СИЗО в Киеве, где находится Максим Одинцов, который после аннексии Крыма перешел из украинской армии в Вооруженные силы РФ. Об этом Москалькова сообщила в ходе брифинга.
По ее словам, отказ аргументировали отсутствием специального разрешения от Министерства юстиции Украины.
"Нужно согласие Минюста на посещение Одинцова. Такой требование сегодня будет сделан консульством и будем ждать этого ответа", - заявила Москалькова.
Вместе с тем она подчеркнула, что согласно закону об уполномоченном Верховной Рады, заключенных может посетить любой человек в сопровождении представителя парламента. Однако Москалькову никто не сопровождал.
Также было отмечено, что российский омбудсмен обсудила со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой вопрос посещения украинских моряков, задержанных в Крыму, которых обвиняют в "незаконной рыбаловле".
Помимо этого Москалькова заявила, что для посещения политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые голодают, Людмиле Денисовой нужно получить дозволение руководителя Федеральной службы исполнения наказаний.
Стоит отметить, что российский омбудсмен будет ожидать разрешения Минюста на визит с Одинцовым в Москве.
Как сообщал svodka.net ранее, омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова не сможет одна посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.
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