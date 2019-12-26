Псевдовласти так называемой “Донецкой народной республики” действительно признали, что, согласно Минским договоренностям, они должны остаться в составе Украины и не имеют права на признание на международном уровне.

Об этом в интервью одиозному Кирилу Вышинскому заявила так называемая "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никанорова, сообщает Диалог.UA.

“Мы понимаем, что именно Минские договоренности мешают стать нам признанной страной. Там есть отдельные нормы, которые говорят, что наша республика не является отдельным суверенным государством“, - отметила террористка.

Между тем, она заявила, что боевики не исключают “другой способ выхода ДНР на международную арену”.

“В Минских документах ничего не говорится о трансграничном сотрудничестве Донецкой и Луганской народных республик с приграничными регионами Российской Федерации. Поэтому, это вариант возможен“, - добавила Никанорова.

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