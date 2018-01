В отношении фонда Хиллари Клинтон Минюст США начал новое расследование, — The Hill Цель расследования — установить, не обещали ли Клинтоны каких-либо политических услуг в замен на пожертвования в их фонд и не выполнили ли они такие обещания Минюст США начал новое расследование в отношении фонда Билла и Хиллари Клинтон, узнало издание The Hill. Семью проверяют на возможное оказание политических услуг в обмен на взносы в их фонд, информирует еizvestia.com. Расследование затрагивает период, когда Хиллари Клинтон была госсекретарем США, сообщили источники издания в правоохранительных органах и один свидетель. Руководят расследованием агенты ФБР из Литтл-Рока (штат Арканзас), где был основан фонд. За минувший месяц в связи с этим был допрошен как минимум один свидетель, в ближайшие недели следователи планируют новые действия, пишет издание. Цель расследования — установить, не обещали ли Клинтоны каких-либо политических услуг в замен на пожертвования в их фонд и не выполнили ли они такие обещания, а также не делали ли жертвователи взносы в расчете на получение каких-либо преференций от правительства США, рассказали источники The Hill. ФБР также проверяет, соответствовала ли работа фонда Клинтонов требованиям налогового законодательства. Беседовавший с ФБР свидетель сообщил, что допрос был тщательным и профессиональным. Его спрашивали, не получали ли жертвователи фонда преимуществ от администрации Барака Обамы. Читайте: Мог перепутать цель: в расследовании крушения МН17 появились новые детали Офис ФБР в Литтл-Роке переадресовал The Hill в штаб-квартиру спецслужбы в Вашингтон, там от комментариев отказались. Представитель Хиллари Клинтон Ник Меррил и представитель фонда Крейг Минассян оперативно ситуацию не прокомментировали. Ранее они заявляли изданию, что Клинтоны никогда не обещали правительственных решений в обмен на взносы и добавляли, что эта тема вбрасывается в СМИ, чтобы отвлечь внимание общественности от «российского расследования» в отношении команды Дональда Трампа. Представитель Минюста сказала Reuters, что министерство не комментирует продолжающиеся расследования.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика фонда что фбр сша фонд Теги: политические новости