Дом кино откроют на территории «Узбекфильма» Дом кино откроется на территории «Узбекфильма» на базе ресторана Zomin в Ташкенте. Это предусмотрено «дорожной картой» по развитию национальной киноиндустрии в 2020 году, утвержденной правительством, сообщили «Газете.uz» в национальном агентстве «Узбеккино». Напомним, здание Дома кино, построенное в 1982 году и располагавшееся вдоль улицы Ислама Каримова, было снесено в ходе строительства международного делового центра Tashkent City. «„Дорожная карта“ включает в себя ряд инициатив, выдвинутых президентом, а также предложения и идеи, высказанные в ходе неоднократных собраний, конференций, семинаров, круглых столов, проведенных „Узбеккино“ при участии видных отечественных и зарубежных кинодеятелей», — рассказал генеральный директор «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов на форуме кинематографистов в Ташкенте 26 декабря. На завершение реконструкции производственных помещений «Узбекфильма» будет выделено 40 млрд сумов, на создание фильмов «Илхак», «Ибрат» и «101-рейс» и другие художественные, документальные и мультипликационные картины — 17 млрд сумов. Еще 600 млн сумов выделяется на укрепление материально-технической базы для деятельности молодых кинематографистов. Будут реконструированы и сданы в эксплуатацию Дворец кино им. Алишера Навои, «Республиканский центр кинопроката», Дом кинодеятелей «Дурмен», «Каракалпакфильм» и другие объекты. «Узбеккино» будут переданы 77 ретро автомобилей и автотранспортных средств для их использования в съемочном процессе. В следующем году также пройдет Ташкентский международный кинофестиваль, сейчас для этого создается соответствующая дирекция. Кроме того, «дорожная карта» включает в себя создание Музея кино Узбекистана и Государственного кинофонда Узбекистана, который будет заниматься сохранением и оцифровкой национальных фильмов и их возвращением из зарубежных архивов. По словам главы «Узбеккино», одной из целей агентства в обозримом будущем является реализация проекта по созданию в пригороде Ташкента крупного киногорода на 120 га. «Дорожной картой» также предусмотрено, что успешным и перспективным кинематографистам страны будет оказываться содействие в получении постоянной регистрации в Ташкенте, а также предоставляться дополнительные льготы. В 2020 году при поддержке Фонда «Эл-юрт умиди» запланирована стажировка 10 сотрудников «Узбекфильма» во Всероссийском государственном институте кинематографии и 20 специалистов — в киноконцерне «Мосфильм». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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