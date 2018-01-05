В Грузии суд заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Такое решение вынес судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе, сообщает Грузия Online. «Судья признал Саакашвили виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года», – говорится в сообщении. Саакашвили судили по так называемому «делу Сандро Гиргвлиани» – делу о досрочном помиловании на посту президента Грузии четырех задержанных сотрудников полиции, осужденных за убийство сотрудника банка Гиргвилани. Согласно следствию, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани. А затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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