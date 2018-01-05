Двое террористов так называемой ЛНР пытались запустить салют с линии электропередач, в результате получив удар током.

Об этом сообщает общество "", передает

"В оккупированном "ЛНР" Антраците два "ветерана борьбы за рыспублику", приняв солидную дозу горячительного, полезли "пускать салюты" на опору . В результате оба получили сильнейший разряд током. Оба оказались в больнице – один практически в электрической коме, второй со средней тяжести повреждениями", – говорится в сообщении.

Чтобы снять террористов с местным "спасателям" пришлось организовать и провести целую спасательную операцию.

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