|До чертиков: боевики попали в больницу, запуская новогодние салюты
|05.01.2018 12:02
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Двое террористов так называемой ЛНР пытались запустить салют с линии электропередач, в результате получив удар током.
Об этом сообщает общество "", передает
"В оккупированном "ЛНР" Антраците два "ветерана борьбы за рыспублику", приняв солидную дозу горячительного, полезли "пускать салюты" на опору . В результате оба получили сильнейший разряд током. Оба оказались в больнице – один практически в электрической коме, второй со средней тяжести повреждениями", – говорится в сообщении.
Чтобы снять террористов с местным "спасателям" пришлось организовать и провести целую спасательную операцию.
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