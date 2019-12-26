В Украине выделили 1,4 миллиарда гривен для подготовки спортсменов к Олимпиаде - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Украине выделили 1,4 миллиарда гривен для подготовки спортсменов к Олимпиаде
26.12.2019 18:50
В Украине выделили 1,4 миллиарда гривен для подготовки спортсменов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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