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В Украине выделили 1,4 миллиарда гривен для подготовки спортсменов к Олимпиаде
26.12.2019 18:50
В Украине выделили 1,4 миллиарда гривен для подготовки спортсменов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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