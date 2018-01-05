В террористической «ДНР» ввели новые таможенные правила, в связи с чем цены на продукты опять вырастут.

Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Инцидент Донецк».

Новые правила вступают в силу с 6 января 2018 года. Подорожают такие продукты:

— 10-15% — мясо курицы (в зависимости от степени переработки);

— 15% — яйца куриные;

— 30% — шоколад и прочие продукты, содержащие какао;

— 30% — сладкое сухое печенье и вафли.

Жители оккупированной территории встретили эту новость яростью и возмущением.

«Полная труба и капец при наших зарплатах и пенсиях. Будем хавать одну муку»,

«Ну прям обрадовали. Все веселее становится жить», — пишут они.

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