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В Киеве задержали "экс-министра здравоохранения" Крыма Михальчевского
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05.01.2018 12:03
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Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски по месту
временного проживания "экс-министра здравоохранения" Крыма Петра
Михальчевского. Михальчевского задержали в Днепровском районе
Киева Фото: prm.ua Отмечается, что это произошло по адресу ул.
Воскресенская 16б, кв. 137 в Днепровском районе столицы. Там также
провели обыск.Его доставят в СБУ для проведения следственных
действий.По информации телеканала, у Михальчевского изъяли
документы. Корреспондентка "Прямого" сообщила, что в период работы
"министром" он придумал схему, как выманивать у крымчан
украинские паспорта."Он обещал, что все получат бесплатные
медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить
российское гражданство и российский паспорт", – сказала
она.Михальчевский был назначен "министром здравоохранения" Крыма в
марте 2014 года. В июне он написал заявление об увольнении по
собственному желанию.Агентство "Крыминформ" писало, что
сделать это ему порекомендовал глава оккупационной администрации
Крыма Сергей Аксенов, после того как "вице-премьер" Крыма Лариса
Опанасюк сообщила, что поступившая на оккупированный полуостров с
16 марта по 30 апреля гуманитарная помощь распределялась
с нарушениями правил бухгалтерского учета, без ведения реестра
получателей, без учета потребностей организаций-адресатов и без
контроля со стороны вышестоящих организаций.
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