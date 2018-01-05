Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски по месту временного проживания "экс-министра здравоохранения" Крыма Петра Михальчевского. Михальчевского задержали в Днепровском районе Киева Фото: prm.ua Отмечается, что это произошло по адресу ул. Воскресенская 16б, кв. 137 в Днепровском районе столицы. Там также провели обыск.Его доставят в СБУ для проведения следственных действий.По информации телеканала, у Михальчевского изъяли документы. Корреспондентка "Прямого" сообщила, что в период работы "министром" он придумал схему, как выманивать у крымчан украинские паспорта."Он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт", – сказала она.Михальчевский был назначен "министром здравоохранения" Крыма в марте 2014 года. В июне он написал заявление об увольнении по собственному желанию.Агентство "Крыминформ" писало, что сделать это ему порекомендовал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, после того как "вице-премьер" Крыма Лариса Опанасюк сообщила, что поступившая на оккупированный полуостров с 16 марта по 30 апреля гуманитарная помощь распределялась с нарушениями правил бухгалтерского учета, без ведения реестра получателей, без учета потребностей организаций-адресатов и без контроля со стороны вышестоящих организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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