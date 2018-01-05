|«Вот теперь заживем!»: Захарченко взбесил жителей оккупированного Донбасса новыми ценами (фото)
|05.01.2018 12:05
|
В террористической «ДНР», которая находится под контролем российско-оккупационных войск, ввели новые таможенные правила, в связи с чем цены на продукты опять вырастут.
Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Инцидент Донецк», передает Обозреватель.
Новые правила вступают в силу с 6 января 2018 года. Подорожают такие продукты:
— 10-15% — мясо курицы (в зависимости от степени переработки);
— 15% — яйца куриные;
— 30% — шоколад и прочие продукты, содержащие какао;
— 30% — сладкое сухое печенье и вафли.
Жители оккупированной территории встретили эту новость яростью и возмущением.
«Полная труба и капец при наших зарплатах и пенсиях. Будем хавать одну муку»,
«Ну прям обрадовали. Все веселее становится жить», — пишут они.
Поделитесь статьей с друзьями