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Гончарук оценил укрепление гривны
26.12.2019 19:27
Гончарук заявил, что укрепление гривны не является негативным явлением Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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