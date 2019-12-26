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Гончарук оценил укрепление гривны
26.12.2019 19:27
Гончарук заявил, что укрепление гривны не является негативным явлением
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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