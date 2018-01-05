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Минздрав Украины предлагает отменить спецразрешение на занятие народной медициной
05.01.2018 12:05

Минздрав Украины предлагает отменить спецразрешение на занятие народной медициной

Минздрав Украины предлагает отменить спецразрешение на занятие народной медициной

Министерство здравоохранения инициирует отмену специальных разрешений на занятие народной медициной.

Соответствующие проект закона о внесении изменений в "Основы законодательства Украины о здравоохранении", а также в закон "О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" обнародован на сайте министерства.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, наличие специального разрешения на занятие народной медициной у лица, владеющего народными методами лечения, не гарантирует безопасность их использования, качество и своевременное оказание медицинской помощи.

В то же время авторы законопроекта подчеркивают, что в государстве готовят достаточное количество специалистов, которые закончили медицинское вузы и могут предоставлять качественную помощь.

"С учетом изложенного предлагается отменить специальное дозволение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 74¹ "Основ законодательства Украины о здравоохранении", которая предусматривает порядок выдачи указанного разрешения", - отмечено в документе.

Согласно пресс-релизу Минздрава, регламентация работы целителей - не в компетенции ведомства, поскольку практика народной медицины не соответствует современным медицинским научным знаниям.

"Народные методы не входят в запас современной доказательной медицины, следовательно, их безопасность и эффективность никем и никогда не проверялась в условиях строгих научных экспериментов", - утверждает Минздрав.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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