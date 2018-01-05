В Европе продолжает бушевать ветер "Элеонора", сообщает Euronews .

На этот раз он нанес убыток в Швейцарии, сорвав с рельсов пассажирский поезд, в результате чего пострадали восемь человек.

Авария произошла в центральном регионе страны возле курортного города Ленк. Все пострадавшие были доставлены в больницу - у семи человек были диагностированы легкие травмы, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что близко Люцерна порывы ветра достигают почти 200 км/ч, было выдано предупреждение о сильном шторме для большей части страны. В настоящее время остаются закрытыми многие дороги, в некоторых районах были остановлены пассажирские паромы, также отменили ряд рейсов.

Как сообщал svodka.net ранее, в Великобритании из-за урагана "Элеонора" десятки тысяч домов остались без электричества , в сфере транспорта начался беспорядок.

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