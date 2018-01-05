Сервис аренды квартир и комнат Airbnb пожизненно заблокировал одного из пользователей.

Этот человек арендовал комнату в одном из домов и пригласил туда всех желающих отпраздновать Новый год.

При этом с каждого «гостя» он брал по $5. Пришло — 250 человек, передает Associated Press.

Мужчина снял комнату за $40 в одном из домов в пригороде Кливленда, штат Огайо, США. Через твиттер он пригласил туда всех желающих отметить Новый год и в результате пришло 250 человек. При этом за вход каждый посетитель должен был заплатить $5.

Владелец дома, сдавший комнату, заперся в спальне и вызвал полицию, когда понял, что не может справиться с ситуацией.

По данным WJW-TV, полицейским пришлось вызвать подкрепление и входить в дом через гараж.

В Airbnb заявили, что подобные случаи «крайне редки». Пострадавший хозяин дома получит поддержку через специальную программу Airbnb Host Guarantee. Арендатору комнаты предъявлены обвинения в том числе в организации помех движению, распространении алкоголя между несовершеннолетних и порче имущества.

Airbnb — это крупнейшая в мире онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

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