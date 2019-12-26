Украина утратила остатки государственности. Об этом заявил нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. "Представляете какой вой подняли бы всякого рода «борцы за права человека» если бы при Януковиче избили, а потом облили бы мочей журналиста оппозиционного телеканала? Или, если бы рядом с генпрокурором Пшонкой на брифинге в ГПУ сидел бы посол России Зурабов? Почему же сейчас они, «борцы» эти, молчат ? Или «борцам за демократию» приказ бороться за демократию не поступал? Или это и есть та самая демократия, ради которой некогда благополучную страну разорвали на части? Новые лица, говорите... Страна в смартфоне..." - Заявил Ренат Кузьмин. "Безусловный хит дня - присутствие временного поверенного США на брифинге Рябошапки. Но больше только поразило, что ни одному журналисту не пришло в голову спросить что-нибудь у Тейлора. Например: "Экс-вице-президент и нынешний кандидат в президенты США Джо Байден в свое время хвастатлся, что ему удалось сместить со своего поста генпрокурора Украины Шокина. Означает ли ваше присутствие на это брифинге, что теперь отношения США и генпрокураторы суверенной Украины куда более гармоничны, и больше не придется никого увольнять с этого поста в целях прекращения любых криминальных расследований в отношении друзей США?" Или вообще: "А вас на этот брифинг командировали от администрации Белого дома, госдепа или Конгресса США?" Да еще десятки таких вопросов можно было задать, однако украинская журналистика, представленная новым "незалежным" поколением, похоже, даже не удивилась..." - Высказывают мнение пользователи социальных сетей. "С одной пидозрой генпрокурор все таки справился.

Отправил обратно в ГБР подозрение Федине и Зверобой.

Юрий Витальевич Луценко, вы даже не представляете, до какой степени я перед Вами извиняюсь...!))" - Заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Напомним, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во время брифинга в четверг, 26 декабря, заявил, что офис генпрокурора заработает со 2 января 2020 года. По его словам, из 1339 прокуроров переаттестацию смогли пройти лишь 610 сотрудников ГПУ. "Начинали аттестацию с 1339 прокуроров. После всех процедур, теста на знание законодательства, оценки способностей, письменных заданий, проверки на добродетель в Генеральной прокуратуре остались 610 прокуроров", - рассказал Рябошапка. "Начинаем свою работу со 2 января 2020 года. 1 января - выходной. Со 2-го января уже не будет существовать генеральной прокуратуры Украины, как института. Значительно уменьшилось количество департаментов, подразделений. Создана новая специализированная прокуратура, которая займется вопросами военных преступлений и в сфере оборонно-промышленного комплекса. С 2500 сотрудников Генпрокуратуры в новом Офисе будет работать только 1500", - добавил генпрокурор. С 20 января Офис генпрокурора начнет отбор на вакантные должности. Всего будет открыто более 200 вакансий. "Хотели бы подобрать людей, которые являются профессионалами, добродетельными, но которые не имеют прокурорского опыта. С тем, чтобы получить "свежую кровь". Чтобы прокуратура имела новый толчок, импульс, развитие. Есть чуть более 200 вакансий. Один из приоритетов - сделать так, чтобы доля людей, которые доверяют органами прокуратуры, значительно возросла", - заявил Рябошапка. Также он заявил об уникальности реформы для Украины. "Почти за 30 лет независимой Украины, ее новейшего периода, ничего подобного в стране пока не происходило", - сказал Рябошапка. Кроме того, на брифинге присутствовал временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который заявил, что реформа украинской прокуратуры является "чрезвычайно важной". "Одна из самых глубоких, комплексных реформ, которые я видел и которую вы могли внедрить. Переаттестация прокуроров в Генеральной прокуратуре Украины - это только первый шаг к переаттестации прокуроров всех прокуратур Украины. Это шаг, который нацелен на повышение доверия к органу и верховенства права. Граждане Украины, бизнес-сообщество и международные партнеры будут уверены в Офисе генерального прокурора. Уверенность украинского народа является очень важной. Также важна уверенность в добродетели новых органов прокуратуры. Следующий год - сложная часть работы. Это не только о найме новых прокуроров, это и об обеспечении того, что новые прокуроры будут соответствовать стандартам - что они являются честными", - заявил Тейлор. Также он добавил, что "команда посольства США радушно принимала участие в этом процессе", а руководство ГПУ является "чрезвычайно профессиональной командой". Отметим, что сообщение о проведении брифинга Генеральной прокуратуры появилось в 10:00 на ее странице в Facebook за два часа до его начала, дав журналистам 45 минут на аккредитацию. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет "Европейская правда" . "Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков спросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании. - Ред.). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем бы мы могли помочь ", - сказал Тейлор. Дипломат также заявил, что не уверен в том, что Аваков лично убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве Шеремета. "Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что и он сам убежден", - добавил Тейлор. В Соединенных Штатах Америки рассчитывают на новую сделку с компанией "Мотор Сич" (Запорожье), которая поможет американского или другого инвестора, чтобы предприятие не продавали китайцам. Об этом также сообщает "Европейская правда" со ссылкой на временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора. "Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся due diligence, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", - сказал Тейлор в четверг, 26 декабря. По словам дипломата, продажа компании китайским покупателям еще не закрыта, и "есть неплохой шанс пересмотреть". Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние китайского покупателя. Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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